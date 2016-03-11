Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PriceVSwma - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1073
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: perky_z
Indicador Price VSwma.
Indicador Price VSwma.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7552
V-T&B
Indicador V-T&B.Script to StopLoss and TakeProft in Pips, use your EA Number
Script to set StopLoss and TakeProft in Pips, uses your EA Number, separate SL and TP.
1_FISH
Indicador 1 FISHAroon Up & Dn Costumizado
Indicador Aroon Up & Dn Costumizado.