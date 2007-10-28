Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
V-T&B - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4783
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Don Lawson (don_forex)
Индикатор V-T&B.
Индикатор V-T&B.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7536
valasholic13 v2.5
Индикатор valasholic13 v2.5.Custom Aroon Oscilator_v1
Индикатор Custom Aroon Oscilator_v1.
TrendEnvelopes_v1
Индикатор показывает тренд.RPoint
Это качественный зигзаг на основе HiLo.