Indicadores

DEMA_RLH - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
986
Ranking:
(8)
Publicado:
DEMA_RLH.mq4 (3.07 KB) ver
Autor: Robert Hill.

Indicador DEMA RLH.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7512

