Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Puntos Críticos - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1223
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: emsjoflo.
Indicador de Puntos Críticos.
Indicador de Puntos Críticos.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7510
Gimmebar
Indicador Gimmebar.ADX_Cross_Hull_Style
Indicador ADX Cross Hull Style.
DayImpulseOverlay
El indicador muestra la previsión para las 12 barras hacia adelante.DEMA_RLH
Indicador DEMA RLH.