CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i_DCG_ModStDev - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
737
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Fermín Da Costa Gomez.

Indicador de ModStDev de iDCG.

i_DCG_ModStDev

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7500

Par Test Par Test

Indicador de Prueba de Par.

iDCG Camarilla iDCG Camarilla

Indicador iDCG Camarilla.

All_usd_pair All_usd_pair

Indicador de todos par de usd.

Urovny Urovny

El indicador niveles de trazo.