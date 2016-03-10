CodeBaseSecciones
All_usd_pair - indicador para MetaTrader 4

Autor: kukan

Indicador de todos los pares usd.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7501

