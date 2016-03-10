Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iDCG Camarilla - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 830
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Fermín Da Costa Gomez.
Indicador de Camarilla de iDCG.
Indicador de Camarilla de iDCG.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7498
cam_H1_H5_Historical_V4
Indicador Cam H1 - H5 histórico V4.Trend_CF
Indicador Trend_CF.
Par Test
Indicador de Prueba de Par.i_DCG_ModStDev
Indicador iDCG ModStDev.