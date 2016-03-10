CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

iDCG Camarilla - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
830
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Fermín Da Costa Gomez.

Indicador de Camarilla de iDCG.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7498

cam_H1_H5_Historical_V4 cam_H1_H5_Historical_V4

Indicador Cam H1 - H5 histórico V4.

Trend_CF Trend_CF

Indicador Trend_CF.

Par Test Par Test

Indicador de Prueba de Par.

i_DCG_ModStDev i_DCG_ModStDev

Indicador iDCG ModStDev.