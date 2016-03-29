Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i_DCG_ModStDev - indicador para MetaTrader 4
Autor: Fermin Da Costa Gomez
Indicador iDCG ModStDev.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7500
