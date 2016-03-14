CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iDCG Camarilla - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
704
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Fermin Da Costa Gomez

iDCG Camarilla Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7498

cam_H1_H5_Historical_V4 cam_H1_H5_Historical_V4

Indikator Cam H1 - H5 Historical V4

Trend_CF Trend_CF

Indikator Trend_CF.

Par Test Par Test

Indikator Par Test.

i_DCG_ModStDev i_DCG_ModStDev

Indikator iDCG ModStDev.