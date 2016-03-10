CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

LSMA AppliedPrice - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
879
Ranking:
(3)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: FX Sniper.

Indicador LSMA AppliedPrice.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7474

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

Los canales de mostrar indicador.

JMASlope JMASlope

Indicador JMASlope.

LaguerreVolume LaguerreVolume

Indicador Volumen de Laguerre.

StepRSI_v2 StepRSI_v2

El indicador de sistema de trading pabloski.