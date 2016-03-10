CodeBaseSecciones
Indicadores

StepRSI_v2 - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
886
Ranking:
(4)
Publicado:
METRO.mq4 (3.24 KB) ver
Autor: Igorad.

El indicador del sistema de trading pabloski.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7479

