LSMA AppliedPrice - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 852
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor: FX Sniper
Indicador LSMA AppliedPrice.
Indicador LSMA AppliedPrice.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7474
