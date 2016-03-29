CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LSMA AppliedPrice - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
852
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: FX Sniper

Indicador LSMA AppliedPrice.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7474

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

O indicador que exibe canais.

JMASlope JMASlope

Indicador JMASlope.

LaguerreVolume LaguerreVolume

Indicador Laguerre Volume.

StepRSI_v2 StepRSI_v2

O indicador do sistema de negociação de pabloski.