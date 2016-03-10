Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
J_TPO - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 807
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especifica
Indicador Yurika - JTPO.
Indicador Yurika - JTPO.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7310
JMA_StarLight
Indicador JMA StarLight.JMA_CCI
Un indicador más Jurika.
J_TPO_Clean
Indicador J TPO limpio.KI_signals_v1
Indicador KI señales v1.