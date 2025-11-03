Autore reale:

GreenDog

L'indicatore iGDR_Fractal_Levels mostra i livelli dei frattali, ma non tutti, bensì solo i loro valori medi per un certo periodo di tempo. Sul grafico questo indicatore mostra solo tre livelli e li visualizza in colori diversi, mentre sul lato destro delle iscrizioni gli stessi livelli sono tracciati a strisce, ma tenendo conto dello spread, in base al quale viene calcolato il valore medio.

Il funzionamento di questo indicatore è il seguente. Viene selezionato un segmento temporale del grafico dalla fine all'inizio, ma viene preso un numero strettamente limitato di barre, specificato nei parametri dell'indicatore. In questo segmento vengono ricercati tutti i frattali. Successivamente, vengono calcolati tre livelli di prezzo in cui si accumula il maggior numero di frattali, si calcola il prezzo di ciascun frattale e si trova il prezzo medio tra questi prezzi, che viene visualizzato dall'indicatore. Lo spread di prezzo rispetto agli altri frattali aumenta lo spessore della linea, in quanto questo spread rappresenta il livello più forte.



Tra tutti i livelli frattali, l'indicatore evidenzia solo tre livelli di prezzo, ognuno dei quali ha un proprio colore che dipende dal numero di frattali inclusi nella costruzione del livello. Il livello più forte ha un colore rosso, il livello intermedio è colorato di giallo e il colore verde ha il più debole dei tre livelli, ma deve essere preso in considerazione quando si effettuano operazioni.

Applicazione nel trading:



Come per l'uso di qualsiasi altro livello nel trading forex, questi livelli non sono praticamente diversi, ma bisogna sempre ricordare che i trade che utilizzano i frattali vengono aperti solo nella direzione della rottura di questi frattali. Lo stesso vale per i livelli, i trade dovrebbero essere aperti più spesso sulla rottura di questi livelli, in quanto sarà il segnale più forte per il trading, e i livelli vicini possono essere i livelli degli stop iniziali e degli obiettivi di profitto.