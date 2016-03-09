CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

EMAOsMA - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
820
Ranking:
(4)
Publicado:
EMAOsMA.mq4 (3.88 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Mohammed

Indicador de EMA OsMA.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7273

EMABands_v1 EMABands_v1

Indicador EMA bandas v1.

EMA Angle Zero EMA Angle Zero

Indicador EMA ángulo cero.

EMAPredictive2 EMAPredictive2

Indicador EMA Predictive2.

ICustom fácil y Alertas ICustom fácil y Alertas

Indicador fácil iCustom y Alertas.