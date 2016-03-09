CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ICustom fácil y Alertas - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1179
Ranking:
(8)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Codersguru

ICustom fácil y el indicador de Avisos.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7280

EMAPredictive2 EMAPredictive2

Indicador EMA Predictive2.

EMAOsMA EMAOsMA

Indicador EMA OsMA.

Pivot_Fibs Pivot_Fibs

Indicador Fib pivotes.

Fractals5+Signal+diapazon Fractals5+Signal+diapazon

Indicador Fractals5 señal Diapazon.