Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EMA Angle Zero - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1181
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: jpkfox
Indicador de EMA ángulo cero.
Indicador de EMA ángulo cero.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7271
DayChannel
Indicador DayChannel.DT-RSI-Sig
Indicador DT-RSI-Sig
EMABands_v1
Indicador EMA bandas v1.EMAOsMA
Indicador EMA OsMA.