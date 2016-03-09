CodeBaseSecciones
Indicadores

EMABands_v1 - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1058
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
EMABands_v1.mq4 (2.71 KB) ver
Autor: Igorad.

Indicador EMA bandas v1.






Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7272

