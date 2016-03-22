CodeBaseSeções
Indicadores

EMABands_v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
950
Avaliação:
(3)
Publicado:
Autor: igorad

Indicador EMA Bands v1





Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7272

