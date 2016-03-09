Mira cómo descargar robots gratis
e-TurboFx - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 828
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
extern string _tmp1_ = " ---Parámetros del EA---";
extern int N = 3; — comprobar las últimas 3 barras
extern double Lots = 0.1; — volumen de trabajo
extern int StopLoss = 70; — StopLoss en puntos
extern int TakeProfit = 120; — TakeProfit en puntos
extern int Slippage = 3; — max. permite deslizamiento
extern int Magic = 50607; — un identificador único de las órdenes del EA
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7262
