Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
B WImp - T01 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 871
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: HomeSoft-Tartan Corp.
Indicador B WImp - T01.
Indicador B WImp - T01.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7239
Barra de Tamaño Promedio
Indicador Barra de Tamaño Promedio.5 min RSI 12
Indicador RSI de 5 Min 12.
BB-HL
Indicador BB-HL.BBand Width Ratio
Indicador la relación entre ancho de BBand.