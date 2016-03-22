Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BB-HL - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 873
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: David W. Thomas
Indicador BB-HL.
Indicador BB-HL.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7240
B WImp - T01
Indicador B WImp - T01.Average Size Bar
Indicador Average Size Bar (Tamanho da Barra Média)
BBand Width Ratio
Indicador BBand Width Ratio (Taxa de Largura de BBand).BBands Stop v1
Indicador BBands Stop v1