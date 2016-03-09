CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MTF Forex libertad de Barras - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1436
Ranking:
(8)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Eli hayun

Indicador Forex MTF de libertad de barras.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7149

EA Vegas 1hr EA Vegas 1hr

Indicator EA Vegas 1hr.

ColouredWoodie ColouredWoodie

Indicador color Woodie

MACD Sample MACD Sample

Muestra wl clásico MACD.

MTF CCI MTF CCI

Indicador CCI de MTF.