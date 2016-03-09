CodeBaseSecciones
Indicadores

ColouredWoodie - indicador para MetaTrader 4

Autor: thorr

Indicador Woodie cloreado.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7143

