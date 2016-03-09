CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MTF CCI - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1117
Ranking:
(3)
Publicado:
jMTF_CCI.mq4 (2.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especifica

Indicador MTF CCI



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7151

MACD Sample MACD Sample

Muestra wl clásico MACD.

MTF Forex libertad de Barras MTF Forex libertad de Barras

Indicador Forex MTF libertad de Barras.

# i Intra Day # i Intra Day

Indicator Intra Day.

Maloma 4 vicont 1-2-3 Maloma 4 vicont 1-2-3

Indicator Maloma 4 vicont 1-2-3