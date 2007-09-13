CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF Forex freedom Bar - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
10633
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Eli hayun.

Индикатор MTF Forex freedom Bar

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7149

ADXDMI ADXDMI

Модификация индикатора известного нам как ADX.

Pattern Alert v1.1 Pattern Alert v1.1

Более продвинутый исследователь паттернов. К тому же, дает сигнал.

MA_Alert MA_Alert

Индикатор MA Alert.

MA-Crossover_Alert MA-Crossover_Alert

Показывает стрелками пересечение двух МА.