Индикаторы

ColouredWoodie - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español 日本語 Português
4170
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: thorr

Индикатор Coloured Woodie



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7143

