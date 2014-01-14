CodeBaseSecciones
Indicadores

BykovTrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1551
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
BykovTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador BykovTrend para llevar a cabo una transacción en la barra escogida, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción y muestra una alerta o señal sonora en caso de ser el momento para entrar en el mercado.

En el caso de que la tendencia continúe en la barra seleccionada, el indicador alerta mediante un objeto gráfico en forma de flecha a la derecha con el color que corresponde a la dirección de la tendencia. En el caso de cambio de tendencia en la barra seleccionada, el indicador alerta con una flecha, del color y la dirección que corresponde a la transacción a realizar.

Los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:

  1. Parámetros de entrada del indicador BykovTrend:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del indicador           |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                  // Activo financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodicidad utilizada en el cálculo del indicador
input int RISK=3;
input int SSP=9;

  2. Parámetros de entrada del indicador BykovTrend_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:

    //---- configuración de visualización del indicador
input uint SignalBar=0;                              // Índice de la barra de señal, 0 es la barra actual
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombre para las etiquetas del indicador
input color UpSymol_Color=Lime;                      // Color del símbolo ascendente
input color DnSymol_Color=Magenta;                   // Color del símbolo descendente
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // Color para el nombre del indicador
input uint Symbols_Size=60;                          // Tamaño del símbolo de señal
input uint Font_Size=10;                             // Tamaño de fuente del nombre del indicador
input int X_1=5;                                     // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Y_1=-15;                                   // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                         // Mostrar el nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de colocación
input uint X_=0;                                     // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=20;                                    // Desplazamiento vertical

  3. Parámetros de entrada del indicador BykovTrend_HTF_Signal que son necesarios para la activación de alertas y señales sonoras:

    //---- configuración de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // modo de alerta de activación
input uint AlertCount=0;                    // Cantidad de alertas presentadas

En caso de que varios indicadores BykovTrend_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).

Guarde el archivo compilado del indicador BykovTrend.mq5 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.

Imágenes:

BykovTrend_HTF_Signal. Señal de continuación de tendencia

BykovTrend_HTF_Signal. Señal de entrada en el mercado

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/681

