Estos son algunos ejemplos de implementación de objetos para construir una tabla que permite operar con símbolos. Al pulsar el símbolo en el objeto Gráfico (OBJ_CHART) se cargan los datos de los precios de este símbolo. El panel de cada símbolo tiene un color que muestra la tendencia actual en el marco de tiempo especificado. Los colores son:

Color rojo - tendencia bajista (valor de Estocástico > 80);

Color verde - tendencia alcista (valor de Estocástico < 20);



Color gris - plana (el valor del Estocástico entre 20 y 80);



Color arena - no hay datos de precios para el símbolo.

Las funciones de trading para los botones Compra y Venta no se han implementado, puede hacerlo usted mismo como prefiera. La función para la determinación de la tendencia GetColorOfSymbol () también se puede reescribir como prefiera. El código fue escrito hace mucho tiempo, y muy posiblemente no optimizado (especialmente en el acceso a los datos de valores del indicador y del precio). Todas las clases utilizadas están incluidas, guárdelas en la misma carpeta que el asesor experto TradePad_Sample.mq5.