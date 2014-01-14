CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

TradePad_Sample - Asesor Experto para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2328
Ranking:
(65)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\TradePad\
classchart.mqh (11.24 KB) ver
classcontrolbutton.mqh (5.68 KB) ver
classsymbolbutton.mqh (4.6 KB) ver
classtradepad.mqh (17.18 KB) ver
tradepad_sample.mq5 (4.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Estos son algunos ejemplos de implementación de objetos para construir una tabla que permite operar con símbolos. Al pulsar el símbolo en el objeto Gráfico (OBJ_CHART) se cargan los datos de los precios de este símbolo. El panel de cada símbolo tiene un color que muestra la tendencia actual en el marco de tiempo especificado. Los colores son:

  • Color rojo - tendencia bajista (valor de Estocástico > 80);
  • Color verde - tendencia alcista (valor de Estocástico < 20);
  • Color gris - plana (el valor del Estocástico entre 20 y 80);
  • Color arena - no hay datos de precios para el símbolo.

Las funciones de trading para los botones Compra y Venta no se han implementado, puede hacerlo usted mismo como prefiera. La función para la determinación de la tendencia GetColorOfSymbol () también se puede reescribir como prefiera. El código fue escrito hace mucho tiempo, y muy posiblemente no optimizado (especialmente en el acceso a los datos de valores del indicador y del precio). Todas las clases utilizadas están incluidas, guárdelas en la misma carpeta que el asesor experto TradePad_Sample.mq5.

TradePad

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/68

ColorBars ColorBars

El Indicador ColorBars (Barras de Colores) pinta barras con diferentes colores dependiendo de los cambios de volumen. Si el volumen ha aumentado, el color es verde, en otro caso el color es rojo.

ZigZagColor ZigZagColor

Se trata de una versión modificada del indicador ZigZag que dibuja líneas con diferentes colores dependiendo de la dirección del movimiento de los precios.

Ejemplo Esfera Ejemplo Esfera

El script ilustra el control de objetos gráficos usando las clases de la Biblioteca Estándar.

ObjChartSample ObjChartSample

El script ilustra el control de las propiedades del gráfico utilizando las clases de la librería estándar (CChart).