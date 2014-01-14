Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorBars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1848
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Indicador ColorBars (Barras de Colores) pinta barras con diferentes colores dependiendo de los cambios de volumen. Si el volumen ha aumentado, el color es verde, en otro caso el color es rojo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/59
Se trata de una versión modificada del indicador ZigZag que dibuja líneas con diferentes colores dependiendo de la dirección del movimiento de los precios.ZigZag
El indicador ZigZag es una serie de secciones que conectan techos y suelos significativos en el gráfico del precio.
Este es un ejemplo sencillo de interfaz de sistema de información para el usuario con la capacidad de operar pulsando un botón.Ejemplo Esfera
El script ilustra el control de objetos gráficos usando las clases de la Biblioteca Estándar.