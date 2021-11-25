거래 심볼 테이블을 만들기 위한 객체의 예입니다. 그래픽 개체 차트(OBJ_CHART)에서 심볼을 누르면 해당 심볼의 가격 데이터가 로드됩니다. 각 심볼의 패널에는 지정한 차트 주기의 현재 추세를 나타내는 색상이 있습니다. 컬러는 다음과 같습니다:

붉은 색 - 하락세(스토캐스틱 값 > 80);

녹색 - 상승세(스토캐스틱 값 < 20);



회색 - 횡보 (스토캐스틱 값은 20과 80 사이);



흙색 - 심볼의 가격 정보가 없음.

매수 혹은 매도 버튼 거래 기능은 소개 하지 않았습니다. 필요하면 만들어 보실 수 있을 것입니다. 추세 결정을 위한 함수 GetColorOfSymbol()도 원하는 대로 다시 작성할 수 있을 것입니다. 코드는 오래 전에 작성되었으며 최적화되지 않았을 가능성이 큽니다(특히지표 및 가격 데이터에 대한 액세스). 모든 사용된 클래스들은 포함되어 있습니다, 이것들을 TradePad_Sample.mq5 expert와 동일한 폴더에 넣습니다.