Experts

트레이드패드_샘플(TradePad_Sample) - MetaTrader 5용 expert

Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시됨:
\MQL5\Experts\TradePad\
classcontrolbutton.mqh (5.68 KB) 조회
classsymbolbutton.mqh (4.6 KB) 조회
classtradepad.mqh (17.18 KB) 조회
tradepad_sample.mq5 (4.05 KB) 조회
classchart.mqh (11.24 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

거래 심볼 테이블을 만들기 위한 객체의 예입니다. 그래픽 개체 차트(OBJ_CHART)에서 심볼을 누르면 해당 심볼의 가격 데이터가 로드됩니다. 각 심볼의 패널에는 지정한 차트 주기의 현재 추세를 나타내는 색상이 있습니다. 컬러는 다음과 같습니다:

  • 붉은 색 - 하락세(스토캐스틱 값 > 80);
  • 녹색 - 상승세(스토캐스틱 값 < 20);
  • 회색 - 횡보 (스토캐스틱 값은 20과 80 사이);
  • 흙색 - 심볼의 가격 정보가 없음.

매수 혹은 매도 버튼 거래 기능은 소개 하지 않았습니다. 필요하면 만들어 보실 수 있을 것입니다. 추세 결정을 위한 함수 GetColorOfSymbol()도 원하는 대로 다시 작성할 수 있을 것입니다. 코드는 오래 전에 작성되었으며 최적화되지 않았을 가능성이 큽니다(특히지표 및 가격 데이터에 대한 액세스). 모든 사용된 클래스들은 포함되어 있습니다, 이것들을 TradePad_Sample.mq5 expert와 동일한 폴더에 넣습니다.

트레이드 패드(TradePad)

컬러바(ColorBars) 컬러바(ColorBars)

컬러바(ColorBars) 지표는 볼륨 변화에 따라 다른 색상으로 바를 그립니다. 만약 볼륨이 증가하면 녹색이고 그렇지 않으면 붉은색입니다.

지그재그 컬러(ZigZagColor) 지그재그 컬러(ZigZagColor)

지그재그 인디케이터를 수정한 버전으로 가격의 움직임 방향에 따라 다른 색으로 선을 그립니다.

스피어샘플(SphereSample) 스피어샘플(SphereSample)

이 스크립트는 표준 라이브러리의 클래스를 사용하여 그래픽 객체를 제어하는 방법을 보여줍니다.

ObjChartSample ObjChartSample

이 스크립트는 표준 라이브러리(CChart)의 클래스를 사용하여 차트 속성을 제어하는 방법을 보여줍니다.