下面是创建交易商品表的对象实现的一些例子。按下图形对象 图表（OBJ_CHART）上的某个商品，这个商品的价格数据就会被加载。每个商品面板上有颜色显示其在指定周期的当前趋势。颜色有：
- 红色—跌势（Stohastic值>80）；
- 绿色—升势（Stohastic值<20）；
- 灰色—振荡（Stohastic值在20和80之间）；
- 沙色—该商品价格数据缺失。
买入和卖出按钮的 交易功能没有实现，你可根据自己需要来实现。你也可以根据自己喜好改写趋势判定函数GetColorOfSymbol()。该代码是很久以前写的，很可能没有优化（尤其是对指标和价格数据的访问）。所有被使用的 classes都包含在内，需把它们放置到与TradePad_Sample.mq5同一文件夹中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/68
ColorBars
ColorBars指标根据成交量的变化用不同的颜色描绘柱子。如果成交量增加，颜色是绿色的，否则颜色是红色的。ZigZagColor
这是一个ZigZag指标的改进版本，它根据价格变动方向而画出不同颜色的线条。
SphereSample
该脚本演示如果使用标准库中的类控制图形对象。ObjChartSample
该脚本使用标准库的类(CChart)演示对图表属性的控制。