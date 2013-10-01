下面是创建交易商品表的对象实现的一些例子。按下图形对象 图表（OBJ_CHART）上的某个商品，这个商品的价格数据就会被加载。每个商品面板上有颜色显示其在指定周期的当前趋势。颜色有：

红色—跌势（Stohastic值>80）；

绿色—升势（Stohastic值<20）；



灰色—振荡（Stohastic值在20和80之间）；



沙色—该商品价格数据缺失。

买入和卖出按钮的 交易功能没有实现，你可根据自己需要来实现。你也可以根据自己喜好改写趋势判定函数GetColorOfSymbol()。该代码是很久以前写的，很可能没有优化（尤其是对指标和价格数据的访问）。所有被使用的 classes都包含在内，需把它们放置到与TradePad_Sample.mq5同一文件夹中。