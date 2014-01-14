Aqui estão alguns exemplos de implementação de objetos para construir uma tabela de símbolos comerciais. Ao pressionar o símbolo no objeto gráfico do Gráfico (OBJ_CHART), os dados de preços deste símbolo são carregados. Cada painel tem uma cor que mostra a tendência atual no prazo especificado. As cores são:

Cor vermelha - tendência de baixa (valor de Stohastic > 80);

Cor verde - tendência de alta (valor de Stohastic < 20);



Cor cinza - plano (o valor do Stohastic entre 20 e 80);



Cor areia - os dados de preços sobre o símbolo estão ausentes.

As funções de negociação para os botões de Compra e Venda não foram implementadas, então você pode fazê-las como você quiser. A função de determinação de tendência GetColorOfSymbol() também pode ser reescrita como você quiser. O código foi escrito há muito tempo, e possivelmente não está otimizado (especialmente para acessar o indicador e os dados de preços). Todas as classes usadas estão incluídas; coloque-as na mesma pasta do expert TradePad_Sample.mq5.