TradePad_Sample - expert para MetaTrader 5
- 4513
Aqui estão alguns exemplos de implementação de objetos para construir uma tabela de símbolos comerciais. Ao pressionar o símbolo no objeto gráfico do Gráfico (OBJ_CHART), os dados de preços deste símbolo são carregados. Cada painel tem uma cor que mostra a tendência atual no prazo especificado. As cores são:
- Cor vermelha - tendência de baixa (valor de Stohastic > 80);
- Cor verde - tendência de alta (valor de Stohastic < 20);
- Cor cinza - plano (o valor do Stohastic entre 20 e 80);
- Cor areia - os dados de preços sobre o símbolo estão ausentes.
As funções de negociação para os botões de Compra e Venda não foram implementadas, então você pode fazê-las como você quiser. A função de determinação de tendência GetColorOfSymbol() também pode ser reescrita como você quiser. O código foi escrito há muito tempo, e possivelmente não está otimizado (especialmente para acessar o indicador e os dados de preços). Todas as classes usadas estão incluídas; coloque-as na mesma pasta do expert TradePad_Sample.mq5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/68
