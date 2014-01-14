CodeBaseSecciones
Scripts

Ejemplo Esfera - script para MetaTrader 5

El script SphereSample.mq5 ilustra el control de objetos gráficos usando las clases de la Biblioteca Estándar (clase base de los objetos matriz CArrayObj, CChartObjectText).



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/70

