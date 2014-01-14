Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ejemplo Esfera - script para MetaTrader 5
El script SphereSample.mq5 ilustra el control de objetos gráficos usando las clases de la Biblioteca Estándar (clase base de los objetos matriz CArrayObj, CChartObjectText).
Este es un ejemplo sencillo de interfaz de sistema de información para el usuario con la capacidad de operar pulsando un botón.ColorBars
El Indicador ColorBars (Barras de Colores) pinta barras con diferentes colores dependiendo de los cambios de volumen. Si el volumen ha aumentado, el color es verde, en otro caso el color es rojo.
El script ilustra el control de las propiedades del gráfico utilizando las clases de la librería estándar (CChart).Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)-Media Móvil Adaptativa Fractal
La ventaja de FRAMA (Media Móvil Adaptativa Fractal) consiste en la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y también poder desacelerar lo suficiente en los momentos de consolidación de precios.