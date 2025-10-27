COBVOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 잔고량 (OBV) 인디케이터를 계산하기 위한 클래스입니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 선택적 매개변수와 함께 Init() 메서드가 호출됩니다:

int aPeriod - 인디케이터 기간. 값이 0(기본값)이면 인디케이터는 터미널의 내장 인디케이터와 동일한 방식으로 작동하며 차트의 모든 막대에 의해 계산됩니다. 다른 양수 값에서는 지정된 막대 수가 차트의 각 막대에서 값을 계산하는 데 사용됩니다(이동 평균 원칙).

매개 변수가 있는 Solve () 메서드는 인디케이터의 OnCalculate () 함수에서 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 닫기 데이터가 담긴 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 닫기 데이터가 담긴 버퍼; double aDataVolume[] - 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼; double & aOBV[] - 계산된 값이 있는 버퍼.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_OBVOnArray.mq5 파일은 COBVOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncOBVOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

잔고 볼륨 (OBV) 기술 지표는 주어진 볼륨에 수반되는 가격 변동과 볼륨을 연결합니다. 조셉 그랜빌이 발명한 이 지표의 의미는 간단합니다. 현재 막대의 종가가 이전 막대보다 높으면 현재 막대의 거래량 값이 이전 OBV 값에 더해지고, 현재 막대의 종가가 이전 막대보다 낮으면 이전 잔고 거래량 값에서 현재 거래량이 차감됩니다.