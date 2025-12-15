CodeBaseSecciones
Indicadores

Eje central AIS - indicador para MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
134
(7)
Este indicador aplica el algoritmo de suavizado no lineal de tipo HiLo. Su principal diferencia respecto al algoritmo clásico es que procesa los extremos de la serie temporal inicial. En la figura se muestra un ejemplo del funcionamiento del indicador.

El indicador tiene un solo parámetro:

iPeriodo - periodo del indicador.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/66029

