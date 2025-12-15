Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Eje central AIS - indicador para MetaTrader 5
Este indicador aplica el algoritmo de suavizado no lineal de tipo HiLo. Su principal diferencia respecto al algoritmo clásico es que procesa los extremos de la serie temporal inicial. En la figura se muestra un ejemplo del funcionamiento del indicador.
El indicador tiene un solo parámetro:
iPeriodo - periodo del indicador.
