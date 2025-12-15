CodeBaseSecciones
Comprobador de índices - Asesor Experto para MetaTrader 5

Igor Widiger
Visualizaciones:
162
162
Ranking:
(3)
Publicado:
Indices Tester.mq5
El EA sólo negocia posiciones de compra y no utiliza Sl y TP.


Ajustes:

  1. "---------- General ----------"
  2. Comentario
  3. Inicio de la operación
  4. Finalizar operación
  5. Se cierra la operación
  6. "---------- Gestión del riesgo y del dinero ----------"
  7. Lotes
  8. Límite de posiciones abiertas para cada símbolo
  9. Límite diario de operaciones para cada símbolo

La prueba se realizó con la configuración estándar. Cuenta 10 000 dólares y con un apalancamiento de 100. símbolo US30.

Rendimiento

Translated from German by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/de/code/48137

