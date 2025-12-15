Mira cómo descargar robots gratis
Comprobador de índices - Asesor Experto para MetaTrader 5
El EA sólo negocia posiciones de compra y no utiliza Sl y TP.
Ajustes:
- "---------- General ----------"
- Comentario
- Inicio de la operación
- Finalizar operación
- Se cierra la operación
- "---------- Gestión del riesgo y del dinero ----------"
- Lotes
- Límite de posiciones abiertas para cada símbolo
- Límite diario de operaciones para cada símbolo
La prueba se realizó con la configuración estándar. Cuenta 10 000 dólares y con un apalancamiento de 100. símbolo US30.
Translated from German by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/de/code/48137
