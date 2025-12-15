Kod TabanıBölümler
AIS Merkezi Eksen - MetaTrader 5 için gösterge

Aleksej Poljakov
Bu gösterge HiLo tipi doğrusal olmayan yumuşatma algoritmasını uygular. Klasik algoritmadan temel farkı, ilk zaman serisinin ekstremumlarını işlemesidir. Gösterge işleminin bir örneği şekilde gösterilmiştir.

Göstergenin yalnızca bir parametresi vardır:

iPeriod - göstergenin periyodu.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/66029

