Bu gösterge HiLo tipi doğrusal olmayan yumuşatma algoritmasını uygular. Klasik algoritmadan temel farkı, ilk zaman serisinin ekstremumlarını işlemesidir. Gösterge işleminin bir örneği şekilde gösterilmiştir.

Göstergenin yalnızca bir parametresi vardır:

iPeriod - göstergenin periyodu.



