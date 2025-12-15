代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AIS 中央轴 - MetaTrader 5脚本

Aleksej Poljakov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
197
等级:
(6)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标采用 HiLo 类型的非线性平滑算法。它与经典算法的主要区别在于，它可以处理初始时间序列的极值。指标操作示例如图所示。

指标只有一个参数

iPeriod- 指标周期。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/66029

Indices Testing Indices Testing

该 EA 只交易买入头寸，不使用 SL 和 TP。

Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go

Clean Market Watch 脚本是一款简单实用的工具，只需单击一下即可快速删除 MetaTrader 5 Market Watch 窗口中的所有符号。当您想从一个干净的工作区重新开始，或者当您的市场观察已被太多的符号弄得杂乱无章时，这个工具尤其有用。 目的 随着时间的推移，交易者经常会在他们的市场观察窗口中积累大量的符号，这使得他们难以专注于他们积极交易的工具。逐个手动删除符号既乏味又耗时。本脚本可自动完成整个过程，在数秒内清除所有符号。

指数测试仪 指数测试仪

该 EA 只交易买入头寸，不使用最低价和最高价。

ATR_Momentum_Colour ATR_Momentum_Colour

为交易新手提供多种熟悉指标的组合