由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/66029
Indices Testing
该 EA 只交易买入头寸，不使用 SL 和 TP。
Clean Market Watch 脚本是一款简单实用的工具，只需单击一下即可快速删除 MetaTrader 5 Market Watch 窗口中的所有符号。当您想从一个干净的工作区重新开始，或者当您的市场观察已被太多的符号弄得杂乱无章时，这个工具尤其有用。 目的 随着时间的推移，交易者经常会在他们的市场观察窗口中积累大量的符号，这使得他们难以专注于他们积极交易的工具。逐个手动删除符号既乏味又耗时。本脚本可自动完成整个过程，在数秒内清除所有符号。
指数测试仪
该 EA 只交易买入头寸，不使用最低价和最高价。
为交易新手提供多种熟悉指标的组合