이 인디케이터는 HiLo 유형의 비선형 평활 알고리즘을 구현합니다. 기존 알고리즘과의 주요 차이점은 초기 시계열의 극한값을 처리한다는 것입니다. 인디케이터 작동의 예가 그림에 나와 있습니다.

인디케이터에는 매개 변수가 하나만 있습니다:

iPeriod - 인디케이터의 기간입니다.



