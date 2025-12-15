거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 인디케이터는 HiLo 유형의 비선형 평활 알고리즘을 구현합니다. 기존 알고리즘과의 주요 차이점은 초기 시계열의 극한값을 처리한다는 것입니다. 인디케이터 작동의 예가 그림에 나와 있습니다.
인디케이터에는 매개 변수가 하나만 있습니다:
iPeriod - 인디케이터의 기간입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/66029
