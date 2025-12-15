O EA só negocia posições de compra e não usa SL e TP.

O script Clean Market Watch é uma ferramenta utilitária simples projetada para remover rapidamente todos os símbolos da janela Market Watch do MetaTrader 5 com um único clique. Isso é particularmente útil quando você quer começar do zero com um espaço de trabalho limpo ou quando a Observação do Mercado está cheia de símbolos demais. Finalidade Com o tempo, os operadores costumam acumular vários símbolos na janela Observação do Mercado, dificultando a concentração nos instrumentos que negociam ativamente. A remoção manual dos símbolos, um a um, pode ser tediosa e demorada. Esse script automatiza todo o processo, limpando todos os símbolos em segundos.