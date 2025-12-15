CodeBaseSeções
Indicadores

Eixo central do AIS - indicador para MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Publicado:
Esse indicador implementa o algoritmo de suavização não linear do tipo HiLo. Sua principal diferença em relação ao algoritmo clássico é que ele processa os extremos da série temporal inicial. Um exemplo da operação do indicador é mostrado na figura.

O indicador tem apenas um parâmetro:

iPeriod - período do indicador.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/66029

