Der EA handelt nur mit Kaufpositionen und verwendet weder SL noch TP.

Das Skript Clean Market Watch ist ein einfaches Hilfsprogramm, mit dem Sie schnell alle Symbole aus Ihrem MetaTrader 5 Market Watch-Fenster mit einem einzigen Klick entfernen können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit einem aufgeräumten Arbeitsbereich neu beginnen möchten oder wenn Ihr Market Watch mit zu vielen Symbolen überladen ist. Zweck Im Laufe der Zeit sammeln Händler oft zahlreiche Symbole in ihrem Market Watch-Fenster an, was es schwierig macht, sich auf die Instrumente zu konzentrieren, die sie aktiv handeln. Das manuelle Entfernen der einzelnen Symbole kann mühsam und zeitaufwendig sein. Dieses Skript automatisiert den gesamten Prozess und löscht alle Symbole in Sekundenschnelle.