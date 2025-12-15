und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AIS Zentralachse - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator implementiert den nichtlinearen Glättungsalgorithmus vom Typ HiLo. Sein Hauptunterschied zum klassischen Algorithmus besteht darin, dass er die Extrema der ursprünglichen Zeitreihe verarbeitet. Ein Beispiel für die Funktionsweise des Indikators ist in der Abbildung dargestellt.
Der Indikator hat nur einen Parameter:
iPeriode - Periode des Indikators.
