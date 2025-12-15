CodeBaseKategorien
Indikatoren

AIS Zentralachse - Indikator für den MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Dieser Indikator implementiert den nichtlinearen Glättungsalgorithmus vom Typ HiLo. Sein Hauptunterschied zum klassischen Algorithmus besteht darin, dass er die Extrema der ursprünglichen Zeitreihe verarbeitet. Ein Beispiel für die Funktionsweise des Indikators ist in der Abbildung dargestellt.

Der Indikator hat nur einen Parameter:

iPeriode - Periode des Indikators.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/66029

