Этот индикатор реализует алгоритм нелинейного сглаживания по типу HiLo. Его главное отличие от классического алгоритма заключается в том, что он обрабатывает экстремумы исходного временного ряда. Пример работы индикатора представлен на рисунке.

У индикатора всего один параметр:

iPeriod - период индикатора.



