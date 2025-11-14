Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AIS Central Axis - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 900
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор реализует алгоритм нелинейного сглаживания по типу HiLo. Его главное отличие от классического алгоритма заключается в том, что он обрабатывает экстремумы исходного временного ряда. Пример работы индикатора представлен на рисунке.
У индикатора всего один параметр:
iPeriod - период индикатора.
Это базовая библиотека для создания и управления сетками.Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass
Вот несколько примеров кодов для счетчиков, основанных на "Count"
Если вы хотите выполнять свои блоки кода "только один раз за бар", важно проверить, появился ли новый бар или нет.Candle Analysis Report
Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и диапазон свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия торговых решений, например, для определения исторических значений, которые следует использовать для тейк-профита или стоп-лосса.