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Индикаторы

AIS Central Axis - индикатор для MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

Aleksej Poljakov

4.7 (7)
92 продукта 28 статей 11 кодов 67 комментариев
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Просмотров:
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(8)
Опубликован:
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Этот индикатор реализует алгоритм нелинейного сглаживания по типу HiLo. Его главное отличие от классического алгоритма заключается в том, что он обрабатывает экстремумы исходного временного ряда. Пример работы индикатора представлен на рисунке.

У индикатора всего один параметр:

iPeriod - период индикатора.


Basic GridManager Library Basic GridManager Library

Это базовая библиотека для создания и управления сетками.

Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass

Вот несколько примеров кодов для счетчиков, основанных на "Count"

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

Если вы хотите выполнять свои блоки кода "только один раз за бар", важно проверить, появился ли новый бар или нет.

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и диапазон свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия торговых решений, например, для определения исторических значений, которые следует использовать для тейк-профита или стоп-лосса.