EAは買いポジションのみを取引し、SLとTPは使用しません。

Clean Market Watch スクリプトは、ワンクリックで MetaTrader 5 Market Watch ウィンドウからすべてのシンボルをすばやく削除するように設計されたシンプルなユーティリティツールです。これは、クリーンなワークスペースで再出発したい場合や、Market Watch が多すぎるシンボルで乱雑になっている場合に特に便利です。 目的 トレーダーは、Market Watch ウィンドウに多数のシンボルを蓄積し、アクティブに取引する商品に集中することが難しくなることがよくあります。シンボルを一つずつ手作業で削除するのは、面倒で時間のかかる作業です。このスクリプトはこのプロセス全体を自動化し、数秒ですべてのシンボルを消去します。