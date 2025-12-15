コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AIS中央軸 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Aleksej Poljakov
ビュー:
24
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
この指標は、HiLoタイプの非線形平滑化アルゴリズムを実装している。古典的アルゴリズムとの主な違いは、初期時系列の極値 を処理することです。インジケータの動作例を図に示す。

インジケータにはパラメータが1つしかありません：

iPeriod- インジケータの周期。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/66029

