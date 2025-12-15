CodeBaseSections
Indicateurs

AIS Axe central - indicateur pour MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Cet indicateur met en œuvre l'algorithme de lissage non linéaire de type HiLo. Sa principale différence avec l'algorithme classique est qu'il traite les extrema de la série temporelle initiale. Un exemple de fonctionnement de l'indicateur est présenté dans la figure.

L'indicateur n'a qu'un seul paramètre :

iPériode - période de l'indicateur.


Code original : https://www.mql5.com/ru/code/66029

