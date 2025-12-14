Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 107
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Script de Clean Market Watch
ANTES : SEGUNDOS Después :
El script Limpiar Observ ación del Mercado es una sencilla herramienta diseñada para eliminar rápidamente todos los símbolos de su ventana de Observación del Mercado de MetaTrader 5 con un solo clic. Esto es particularmente útil cuando se quiere empezar de nuevo con un espacio de trabajo limpio o cuando su Observación del Mercado se ha desordenado con demasiados símbolos.
Propósito
Con el tiempo, los operadores a menudo acumulan numerosos símbolos en su ventana de Observación del Mercado, lo que hace difícil centrarse en los instrumentos con los que operan activamente. Eliminar manualmente los símbolos uno a uno puede ser tedioso y llevar mucho tiempo. Este script automatiza todo el proceso, eliminando todos los símbolos en cuestión de segundos. También es útil para eliminar símbolos persistentes que se niegan a ser borrados de la ventana de vigilancia del mercado debido a que han sido añadidos mediante programación.
Funcionamiento
El script funciona utilizando un algoritmo simple pero efectivo:
- Proceso iterativo de eliminación - El script realiza un bucle a través de todos los símbolos que se muestran actualmente en Market Watch y los elimina sistemáticamente.
- Proceso de orden inverso - Los símbolos se eliminan de abajo a arriba para evitar problemas de desplazamiento de índice que podrían causar que los símbolos se omitieran.
- Mecanismo de seguridad - Un límite de iteración incorporado evita bucles infinitos en caso de errores inesperados
- Información en tiempo real: cada símbolo eliminado se registra en el diario de expertos, lo que permite realizar un seguimiento del proceso de limpieza.
- Notificación de finalización: un cuadro de mensaje muestra el número total de símbolos eliminados una vez finalizado el proceso.
Características principales
- Funcionamiento con un solo clic: basta con adjuntar el script a cualquier gráfico para que se ejecute inmediatamente.
- Ejecución segura: las protecciones integradas evitan problemas en el sistema.
- Registro detallado - Todas las operaciones se registran para mayor transparencia
- Sin necesidad de configuración - Funciona de forma inmediata sin necesidad de parámetros de entrada
Instrucciones de uso
- Abra el terminal MetaTrader 5
- Vaya a la ventana del Navegador
- Localice el script CleanMarketWatch en la carpeta Scripts
- Arrastre y suelte el script en cualquier gráfico, o haga doble clic para ejecutarlo
- Espere a que aparezca el mensaje de finalización confirmando que se han eliminado todos los símbolos
Detalles técnicos
El script utiliza la función SymbolSelect() con un parámetro false para eliminar símbolos de Market Watch. Procesa los símbolos en orden inverso comenzando por el índice más alto, asegurando una indexación estable del array durante todo el proceso de eliminación. Las iteraciones múltiples gestionan cualquier símbolo que no se haya eliminado en la primera pasada.
Casos de uso recomendados
- Limpieza antes de iniciar una nueva sesión de negociación
- Eliminación de símbolos de demostración o prueba después de un Back-testing
- Preparar un espacio de trabajo limpio para nuevas estrategias de negociación
- Reiniciar Market Watch después de importar listas de símbolos
- Limpiar la Lista de Símbolos Persistente que no se puede eliminar manualmente
Notas Importantes
Después de ejecutar este script, su Observación del Mercado estará completamente vacía. Deberá volver a añadir manualmente los símbolos que desee supervisar. El script no afecta a su historial de operaciones, posiciones abiertas u órdenes pendientes, sólo modifica la visualización de la Observación del Mercado.
Versión: 1.0
Plataforma: MetaTrader 5
Categoría: Scripts de utilidad
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/65997
El indicador Open Range Breakout (ORB) es una potente herramienta de análisis técnico que identifica y realiza un seguimiento de las rupturas de precios del rango de apertura de las sesiones bursátiles. Este indicador se basa en el concepto de que los precios máximos y mínimos establecidos durante los primeros minutos de una sesión bursátil a menudo sirven como importantes niveles de soporte y resistencia durante el resto del día. El indicador calcula automáticamente el rango de apertura basándose en periodos de tiempo definidos por el usuario, traza múltiples objetivos de precios y proporciona alertas visuales y sonoras de posibles oportunidades de negociación. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar operaciones de ruptura de alta probabilidad y escenarios de repetición de pruebas.Caculater Margin
EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy
El EA sólo negocia posiciones de compra y no utiliza SL y TP.Eje central AIS
El indicador aplica uno de los algoritmos de suavizado no lineal