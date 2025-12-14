Script de Clean Market Watch



ANTES : SEGUNDOS Después :









El script Limpiar Observ ación del Mercado es una sencilla herramienta diseñada para eliminar rápidamente todos los símbolos de su ventana de Observación del Mercado de MetaTrader 5 con un solo clic. Esto es particularmente útil cuando se quiere empezar de nuevo con un espacio de trabajo limpio o cuando su Observación del Mercado se ha desordenado con demasiados símbolos.









Propósito

Con el tiempo, los operadores a menudo acumulan numerosos símbolos en su ventana de Observación del Mercado, lo que hace difícil centrarse en los instrumentos con los que operan activamente. Eliminar manualmente los símbolos uno a uno puede ser tedioso y llevar mucho tiempo. Este script automatiza todo el proceso, eliminando todos los símbolos en cuestión de segundos. También es útil para eliminar símbolos persistentes que se niegan a ser borrados de la ventana de vigilancia del mercado debido a que han sido añadidos mediante programación.

Funcionamiento

El script funciona utilizando un algoritmo simple pero efectivo:

Proceso iterativo de eliminación - El script realiza un bucle a través de todos los símbolos que se muestran actualmente en Market Watch y los elimina sistemáticamente.

de eliminación - El script realiza un bucle a través de todos los símbolos que se muestran actualmente en Market Watch y los elimina sistemáticamente. Proceso de orden inverso - Los símbolos se eliminan de abajo a arriba para evitar problemas de desplazamiento de índice que podrían causar que los símbolos se omitieran.

- Los símbolos se eliminan de abajo a arriba para evitar problemas de desplazamiento de índice que podrían causar que los símbolos se omitieran. Mecanismo de seguridad - Un límite de iteración incorporado evita bucles infinitos en caso de errores inesperados

- Un límite de iteración incorporado evita bucles infinitos en caso de errores inesperados Información en tiempo real : cada símbolo eliminado se registra en el diario de expertos, lo que permite realizar un seguimiento del proceso de limpieza.

: cada símbolo eliminado se registra en el diario de expertos, lo que permite realizar un seguimiento del proceso de limpieza. Notificación de finalización: un cuadro de mensaje muestra el número total de símbolos eliminados una vez finalizado el proceso.

Características principales

Funcionamiento con un solo clic : basta con adjuntar el script a cualquier gráfico para que se ejecute inmediatamente.

: basta con adjuntar el script a cualquier gráfico para que se ejecute inmediatamente. Ejecución segura : las protecciones integradas evitan problemas en el sistema.

: las protecciones integradas evitan problemas en el sistema. Registro detallado - Todas las operaciones se registran para mayor transparencia

- Todas las operaciones se registran para mayor transparencia Sin necesidad de configuración - Funciona de forma inmediata sin necesidad de parámetros de entrada

Instrucciones de uso

Abra el terminal MetaTrader 5 Vaya a la ventana del Navegador Localice el script CleanMarketWatch en la carpeta Scripts Arrastre y suelte el script en cualquier gráfico, o haga doble clic para ejecutarlo Espere a que aparezca el mensaje de finalización confirmando que se han eliminado todos los símbolos

Detalles técnicos

El script utiliza la función SymbolSelect() con un parámetro false para eliminar símbolos de Market Watch. Procesa los símbolos en orden inverso comenzando por el índice más alto, asegurando una indexación estable del array durante todo el proceso de eliminación. Las iteraciones múltiples gestionan cualquier símbolo que no se haya eliminado en la primera pasada.

Casos de uso recomendados

Limpieza antes de iniciar una nueva sesión de negociación

Eliminación de símbolos de demostración o prueba después de un Back-testing

Preparar un espacio de trabajo limpio para nuevas estrategias de negociación

Reiniciar Market Watch después de importar listas de símbolos

Limpiar la Lista de Símbolos Persistente que no se puede eliminar manualmente

Notas Importantes

Después de ejecutar este script, su Observación del Mercado estará completamente vacía. Deberá volver a añadir manualmente los símbolos que desee supervisar. El script no afecta a su historial de operaciones, posiciones abiertas u órdenes pendientes, sólo modifica la visualización de la Observación del Mercado.





Versión: 1.0

Plataforma: MetaTrader 5

Categoría: Scripts de utilidad



