Asse centrale AIS - indicatore per MetaTrader 5
Questo indicatore implementa l'algoritmo di smoothing non lineare di tipo HiLo. La sua principale differenza rispetto all'algoritmo classico è che elabora gli estremi della serie temporale iniziale. Un esempio del funzionamento dell'indicatore è mostrato nella figura.
L'indicatore ha un solo parametro:
iPeriod - periodo dell'indicatore.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/66029
