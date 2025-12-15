CodeBaseSezioni
Indicatori

Asse centrale AIS - indicatore per MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Questo indicatore implementa l'algoritmo di smoothing non lineare di tipo HiLo. La sua principale differenza rispetto all'algoritmo classico è che elabora gli estremi della serie temporale iniziale. Un esempio del funzionamento dell'indicatore è mostrato nella figura.

L'indicatore ha un solo parametro:

iPeriod - periodo dell'indicatore.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/66029

