El script Limpiar Observación del Mercado es una sencilla herramienta diseñada para eliminar rápidamente todos los símbolos de su ventana de Observación del Mercado de MetaTrader 5 con un solo clic. Esto es particularmente útil cuando se quiere empezar de nuevo con un espacio de trabajo limpio o cuando su Market Watch se ha convertido en desordenado con demasiados símbolos. Propósito Con el tiempo, los comerciantes a menudo se acumulan numerosos símbolos en su ventana de Market Watch, por lo que es difícil centrarse en los instrumentos que operan activamente. Eliminar manualmente los símbolos uno a uno puede ser tedioso y llevar mucho tiempo. Este script automatiza todo el proceso, eliminando todos los símbolos en segundos.

El indicador Open Range Breakout (ORB) es una potente herramienta de análisis técnico que identifica y realiza un seguimiento de las rupturas de precios del rango de apertura de las sesiones bursátiles. Este indicador se basa en el concepto de que los precios máximos y mínimos establecidos durante los primeros minutos de una sesión bursátil a menudo sirven como importantes niveles de soporte y resistencia durante el resto del día. El indicador calcula automáticamente el rango de apertura basándose en periodos de tiempo definidos por el usuario, traza múltiples objetivos de precios y proporciona alertas visuales y sonoras de posibles oportunidades de negociación. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar operaciones de ruptura de alta probabilidad y escenarios de repetición de pruebas.