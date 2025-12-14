CodeBaseSecciones
Indices Testing - Asesor Experto para MetaTrader 5

El EA sólo negocia posiciones de compra y no utiliza SL y TP.

Ajustes:

  1. "---------- General ----------"
  2. Comentar
  3. Iniciar operación
  4. Finalizar operación
  5. La orden está cerrada
  6. "---------- Gestión del riesgo y del dinero ----------"
  7. Lotes
  8. Límite de posiciones abiertas para cada símbolo
  9. Límite diario de operaciones para cada símbolo

La prueba se realizó con la configuración estándar. Cuenta 10 000 dólares y con un apalancamiento de 100. Símbolo US30.

    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/48139

