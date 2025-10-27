CFramaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 통해프랙탈 적응 이동 평균( FRAMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

응용 프로그램:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 기간.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼; double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼; double aPrama[] - 계산된 인디케이터 값이 담긴 버퍼.

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

추가 메서드:

Test_FramaOnArray.mq5 파일은 CFramaOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncFramaOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

기술 지표인 프랙탈 적응 이동 평균 (FRAMA)은 존 엘러스가 개발했습니다. 이 지표는 지수이동평균 알고리즘을 기반으로 하며, 가격 계열의 현재 프랙탈 차원에 따라 평활화 계수가 계산됩니다. FRAMA 지표의 장점은 강한 추세 움직임을 따르고 가격 통합의 순간에 매우 강하게 둔화할 수 있다는 것입니다.