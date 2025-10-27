거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
CFramaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 통해프랙탈 적응 이동 평균( FRAMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.
응용 프로그램:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 기간.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
- double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;
- double aPrama[] - 계산된 인디케이터 값이 담긴 버퍼.
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_FramaOnArray.mq5 파일은 CFramaOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncFramaOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
기술 지표인 프랙탈 적응 이동 평균 (FRAMA)은 존 엘러스가 개발했습니다. 이 지표는 지수이동평균 알고리즘을 기반으로 하며, 가격 계열의 현재 프랙탈 차원에 따라 평활화 계수가 계산됩니다. FRAMA 지표의 장점은 강한 추세 움직임을 따르고 가격 통합의 순간에 매우 강하게 둔화할 수 있다는 것입니다.
