LoongMAx96

Loong

Dibuja las líneas de 96 MAs con sólo 100 líneas de código (utiliza la clase CMyBuffer).

Historia: La idea se obtuvo del tema de Rosh

https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6

https://www.mql5.com/en/forum

https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/ma_1200.zip (parece ser subido por 'dimontus')

https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2

https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4

https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5

https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/ma_1200.zip ('Rosh' copia y pega)



Y la idea en nombre chino, llamada 'jun xian liu'.(Que significa "Flujo Lineal de Media Móvil".) Quiero simplificar la plantilla multi-indicador con un indicador multi-línea. Pero significa mucho código repetido.

O necesito un vector bidimensional, una dimensión para el índice del tiempo, y otra dimensión para el índice de MAs[]. En MQL4, es imposible. (y MQL4 sólo soporta indicadores de 8 líneas.) Después tenemos MetaTrader 5 y MQL5, por lo tanto soporte para clases. Y la clase puede ocultar una dimensión. Así logré la primera versión, en https://www.mql5.com/en/forum/121672 (aviso: la clase vieja llamada 'CIndicatorBuffer' entra en conflicto con el mismo nombre en Indicator.mqh)



Más tarde, una nueva versión es debatida en https://www.mql5.com/en/forum/331/ (¡Gracias 'Rosh' e 'investeo'!)



Y ahora, la nueva versión está aquí.

Parámetros de entrada:

¿Parámetros? ¡olvídalo! Funciona muy bien sin cambiar los parámetros.



